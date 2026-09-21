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Живая Кубань

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Как медведи едят людей? Хищники обгладывают с человека сначала самое вкусное мясо, а часть прячут, чтобы появился «аппетитный» для зверя запах

Как медведи едят людей? Хищники обгладывают с человека сначала самое вкусное мясо, а часть прячут, чтобы появился «аппетитный» для зверя запах

Как медведи едят людей? Хищники обгладывают с человека сначала самое вкусное мясо, а часть прячут, чтобы появился «аппетитный» для зверя запахЧисло нападений медведей на людей в России выросло до 17 случаев.

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