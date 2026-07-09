Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

19 286 подписчиков

Не котлеты, а находка: мясные конвертики с моцареллой в томатном соусе

Не котлеты, а находка: мясные конвертики с моцареллой в томатном соусе

Фарш не ограничивается котлетами и при правильной подаче из него получается совсем другое блюдо. В этом рецепте он используется как основа для мясных конвертиков с сырной начинкой, которые сначала быстро обжариваются до румяной корочки, а затем тушатся в томатном соусе с чесноком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии