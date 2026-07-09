Не котлеты, а находка: мясные конвертики с моцареллой в томатном соусе

Фарш не ограничивается котлетами и при правильной подаче из него получается совсем другое блюдо. В этом рецепте он используется как основа для мясных конвертиков с сырной начинкой, которые сначала быстро обжариваются до румяной корочки, а затем тушатся в томатном соусе с чесноком.
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