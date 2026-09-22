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ВЕСТИ КРЫМ

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Модернизация дошкольной инфраструктуры: в Крыму капитально ремонтируют и оснащают детские сады

Модернизация дошкольной инфраструктуры: в Крыму капитально ремонтируют и оснащают детские сады

В этом году капремонт и оснащение проводят в шести детских садах, сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.

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