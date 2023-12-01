Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

281 подписчик

Индекс Dow вырос до максимума за год

Индекс Dow вырос до максимума за год, передает Reuters. Промышленный индекс закрылся на самом высоком уровне с января 2022 года, так как инвесторы пересекли финишную черту знаменательного месяца для акций и расценили охлаждение данных по инфляции как предвестник смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх