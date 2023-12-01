Индекс Dow вырос до максимума за год, передает Reuters. Промышленный индекс закрылся на самом высоком уровне с января 2022 года, так как инвесторы пересекли финишную черту знаменательного месяца для акций и расценили охлаждение данных по инфляции как предвестник смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
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