Индекс Dow вырос до максимума за год, передает Reuters. Промышленный индекс закрылся на самом высоком уровне с января 2022 года, так как инвесторы пересекли финишную черту знаменательного месяца для акций и расценили охлаждение данных по инфляции как предвестник смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.