Что представляет собой БМП Lynx, которую Германия начинает производить на Украине

Некоторое время назад на Украине открылся совместный с концерном Rheinmetall цех по ремонту бронетехники (БМП Marder («Куница») 1A3 и танков Leopard 1A5), который уменьшил потребности ВСУ в транспортировке (логистике) за пределы страны.
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