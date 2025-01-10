💥Наши бойцы заняли террикон на севере Дзержинска (Торецка) и подняли над ним флаг https://t.me/RussianArms.
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💥Наши бойцы заняли террикон на севере Дзержинска (Торецка) и подняли над ним флаг https://t.me/RussianArms.