Ученые раскрыли убийственный секрет древних травоядных динозавров

Политика как она есть

Международная группа палеонтологов из Австрии, Германии и Швейцарии обнаружила, что травоядный динозавр Plateosaurus trossingensis, живший 229–200 млн лет назад, мог использовать свой мощный хвост в качестве грозного оружия против хищников.