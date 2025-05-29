Ученые раскрыли убийственный секрет древних травоядных динозавров

Международная группа палеонтологов из Австрии, Германии и Швейцарии обнаружила, что травоядный динозавр Plateosaurus trossingensis, живший 229–200 млн лет назад, мог использовать свой мощный хвост в качестве грозного оружия против хищников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- После провала фильма о себе, раздражённая Роднина жёстко "проехалась" по Камиле Валиевой: Новый скандал в фигурном катании
- Зеленский назвал дату окончания конфликта и пригрозил России
- В Финляндии возмущены: русские защищают свои танкеры авиацией в проливе на Балтике, не подпуская евро-пиратов к "теневому флоту"
Свежие комментарии