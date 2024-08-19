В КХЛ может появиться клуб пивоваренной компании "Балтика"

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может появиться команда пивоваренной компании "Балтика". Такую вероятность в комментарии порталу Legalbet допустил вице-президент по продажам компании Егор Гусельников.
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