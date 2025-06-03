В сборной Нигерии объяснили, почему Чуквезе, Ихеаначо и Ндиди не сыграют с Россией

В пресс-службе Федерации футбола Нигерии рассказали, почему в состав национальной команды на контрольный матч с Россией не вошли Келечи Ихеаначо («Севилья»), Самуэль Чуквезе («Милан») и Вилфред Ндиди («Лестер»).
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