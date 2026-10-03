Депутат Рады попросил США раскрыть обсуждаемые условия завершения конфликта

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что отправил письмо госсекретарю США Марко Рубио и американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру с просьбой опубликовать условия завершения конфликта на Украине, которые обсуждаются сторонами на данный момент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Вам нужно уйти»:...
- Зеленский вновь в...
- СК Стали известны по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым