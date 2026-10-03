Депутат Рады попросил США раскрыть обсуждаемые условия завершения конфликта

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что отправил письмо госсекретарю США Марко Рубио и американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру с просьбой опубликовать условия завершения конфликта на Украине, которые обсуждаются сторонами на данный момент.