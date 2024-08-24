Пушков об аресте Дурова: Диктатура не терпит тех, кто играет не по правилам

Член Совета Федерации России Алексей Пушков высказался по поводу того, что французские правоохранители в вечерний период взяли под арест прибывшего на парижскую территорию создателя сервиса Telegram Павла Дурова.
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