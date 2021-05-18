18 мая в Архангельске без воды остались сотни горожан

О плановых ремонтах на коммунальных сетях сообщает пресс-служба администрации Архангельска.До 20:00 будет отключено горячее водоснабжение по адресам: улица Гагарина, 1, 3, 5-14, 14/1, 14/2, улица Комсомольская, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 41, 43/½/¾, 45, 45/1, 47, 49, 53, проспект Ломоносова, 276, 278, 280, 282, 282/1, 284, 286, 286/1, 289, 289/1, 291, 291/1, 293, 309, улица Самойло, 6, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 12/1, 13, 15, 17, 17/1, 18, 26, 26/1, 30, набережная Северной Двины, 139/1, 139/2, проспект Сов.
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