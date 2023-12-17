Безуглая заявила о нехватке ресурсов для вывоза тел военных и бюрократии в ВСУ

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook опубликовала фото украинского военного, тело которого, по ее словам, не могут вывезти с передовой несколько дней.
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