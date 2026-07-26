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Моисеев: подлодки «Борей» с ракетами «Булава» останутся в строю до 2060-х

Моисеев: подлодки «Борей» с ракетами «Булава» останутся в строю до 2060-х

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев заявил в эфире телеканала «Звезда», что подводные лодки проекта «Борей», оснащенные баллистическими ракетами морского базирования «Булава», продолжат нести службу в составе Военно-морского флота на протяжении ближайших 30–40 лет.

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