Моисеев: подлодки «Борей» с ракетами «Булава» останутся в строю до 2060-х

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев заявил в эфире телеканала «Звезда», что подводные лодки проекта «Борей», оснащенные баллистическими ракетами морского базирования «Булава», продолжат нести службу в составе Военно-морского флота на протяжении ближайших 30–40 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии