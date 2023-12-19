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Сербская оппозиция вывела сторонников на улицу, заявив о якобы «украденных выборах»

Сербская оппозиция вывела сторонников на улицу, заявив о якобы «украденных выборах»

В Сербии резко обострилась внутриполитическая ситуация после проведения парламентских выборов. Напомним, что по итогам выборов со значительном отрывом первое место заняла политическая платформа действующего президента Александра Вучича.

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