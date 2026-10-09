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Регионы России

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В Томске и Москве 9 октября проведут комплексную проверку системы оповещения населения

В Томске и Москве 9 октября проведут комплексную проверку системы оповещения населения

В пятницу, 9 октября, в Томске с 10:20 до 10:45 пройдет комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения.

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