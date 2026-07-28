"Мерзость! Нами правят недоумки". Кредит для Украины возмутил австрийцев

Кто одобрил кредит на 90 миллиардов евро для Украины? Принимает ли Австрия на себя соответствующие обязательства? И можно ли направлять эти средства в оборонную сферу? Благодаря парламентскому запросу стали известны новые подробности о финансовой помощи ЕС на миллиарды евро.