"Мерзость! Нами правят недоумки". Кредит для Украины возмутил австрийцев

Кто одобрил кредит на 90 миллиардов евро для Украины? Принимает ли Австрия на себя соответствующие обязательства? И можно ли направлять эти средства в оборонную сферу? Благодаря парламентскому запросу стали известны новые подробности о финансовой помощи ЕС на миллиарды евро.
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