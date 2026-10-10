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Роналду отстранили от матчей за сборную Португалии после скандала

Роналду отстранили от матчей за сборную Португалии после скандала

Maciej Rogowski/IMAGO/TASS Нападающий Криштиану Роналду временно отстранен от выступлений за национальную сборную Португалии.

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