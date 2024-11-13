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Чужое – не тронь! В Ростове-на-Дону задержали пенсионера, который пользовался чужой банковской картой, как своей

Чужое – не тронь! В Ростове-на-Дону задержали пенсионера, который пользовался чужой банковской картой, как своей

63-летний ростовчанин нашёл на городской улице карту, полную денег, и распорядился ею на своё усмотрение.

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Комментарии
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Grandad
Достали уже эти писатели! То у них девушки молодые в 45 лет, то двухлетки, теряющие &quot; банковские карты, полные денег&quot;и заявляющие об этом в банк. Не удивлюсь, что через интернет.  Женщинам настоящим уже места не осталось по такой градации.
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