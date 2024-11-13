Чужое – не тронь! В Ростове-на-Дону задержали пенсионера, который пользовался чужой банковской картой, как своей

Grandad

Достали уже эти писатели! То у них девушки молодые в 45 лет, то двухлетки, теряющие " банковские карты, полные денег"и заявляющие об этом в банк. Не удивлюсь, что через интернет. Женщинам настоящим уже места не осталось по такой градации.