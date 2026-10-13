Цена нефти Brent поднялась уже выше $107 за баррель Эту отметку она смогла преодолеть впервые с середины сентября – при этом еще пару недель назад котировки опускались ниже $96.
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