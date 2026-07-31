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Отчетность Pembina Pipeline Corporation за II квартал 2026 года

Отчетность Pembina Pipeline Corporation за II квартал 2026 года

Канадская энергетическая и инфраструктурная корпорация Pembina Pipeline Corporation (TSX: PPL; NYSE: PBA), ведущий оператор трубопроводного транспорта и переработки углеводородов в Северной Америке, обнародовала финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года.

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