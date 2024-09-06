«Кто-то боится». Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю. Как отметил глава государства, дальнобойное оружие, которое есть у партнеров Украины, может достигать цели на расстоянии около 200 километров.
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