Полипропиленовые трубы — виды, фитинги, комплектующие

На сегодняшний день существует множество видов полипропиленовых труб. В этом видео мастер сантехник расскажет о том, как выбрать трубы для водоснабжения и отопления, покажет различные фитинги и комплектующие к этим трубам, а также продемонстрирует процесс пайки труб с помощью нехитрых приборов.
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