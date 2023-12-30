Полипропиленовые трубы — виды, фитинги, комплектующие

На сегодняшний день существует множество видов полипропиленовых труб. В этом видео мастер сантехник расскажет о том, как выбрать трубы для водоснабжения и отопления, покажет различные фитинги и комплектующие к этим трубам, а также продемонстрирует процесс пайки труб с помощью нехитрых приборов.