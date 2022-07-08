В Мошковской районе Новосибирской области сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие в детском саду

В Мошковской районе Новосибирской области сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие в детском саду

Инспектор ГИБДД ОМВД России по Мошковскому району посетила МКДОУ «Станционно-Ояшинский». В ходе встречи сотрудник полиции напомнила ребятам о соблюдении дорожной грамотности, а затем дети изготовили для родителей тематические дорожные букеты.

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