В Мошковской районе Новосибирской области сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие в детском саду

Инспектор ГИБДД ОМВД России по Мошковскому району посетила МКДОУ «Станционно-Ояшинский». В ходе встречи сотрудник полиции напомнила ребятам о соблюдении дорожной грамотности, а затем дети изготовили для родителей тематические дорожные букеты.