Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 791 подписчик

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В соцсети Х Маска голосовали за самого "уважаемого политика мира". Кого назвали?

В соцсети Х Маска голосовали за самого "уважаемого политика мира". Кого назвали?

Один из крупнейших аккаунтов в соцсети X - "World of Statistics" - с 3,5 миллионов подписчиков, занимающийся сбором статистики, провёл перед Новым годом следующий опрос: Кого из нынешних мировых лидеров вы больше всего уважаете? Результат, как говорится, налицо: Если глава Запада Байден в своей же американской соцсети набрал 7%, то можно представить, сколько здесь было бы у его "замов" - Шольца с Макроном, которые на публике даже пытаются показать какое-то свое превосходство перед Путиным.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Они не звери, они ублюдки и мрази , к которым относится нужно соответственно и уничтожать без всякой жалости при малейшей возможности!
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1 д.
Сергей Алексеев
Если Путин не хочет стрелять по &quot;мирным&quot; украинцам, то нужно хотя бы уничтожить всю инфраструктуру и дороги, чтобы освобождали города сами от себя...
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21 час.
Леонид Руси
Слово... ЗВЕРИ... подразумевает отсутствие культуры... А тут нелюди и сатанисты. буквально тупорылые идиёты... В аду их будует жарить не одну тысячу лет за их похождения, черти...
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19 час.

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