Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам создал боевое подразделение «Команда К-13». В его состав вошли родственники высокопоставленных чеченских чиновников и силовиков.
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Ух ты, это же будет супер-пупер спецназ! Все остальные спецподразделения можно в ж...задницу. Первую группу - на охрану Кремя, срочно!