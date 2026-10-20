На Северном мосту в Киеве днем 20 октября произошли взрывы — об этом сообщило агентство УНИАН.Ранее в столице Украины и ее окрестностях уже гремели взрывы, во многих регионах страны была объявлена воздушная тревога.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Кремле назвали ...
- ГБ Британия и Украин...
- ГБ Правозащитник Мел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым