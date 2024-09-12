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Царьград

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Дроны из Финляндии атаковали Россию: Второй день подряд в аэропортах Мурманской области введён план "ковёр"

Дроны из Финляндии атаковали Россию: Второй день подряд в аэропортах Мурманской области введён план "ковёр"

C 09:35 на работу двух аэропортов в Мурманской области – Мурманска и Апатиты, введены временные ограничения, сообщили в Росавиации.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
А почему не вызываем посла и не делаем последнее предупреждение?? Так и будем на них смотреть, что бы следующие шавки начали слать дроны??
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20 час.

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