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СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами белгородского села

СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами белгородского села

Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов ВСУ с применением кассетных боеприпасов белгородского села Журавлевка и атаку беспилотников на Красногвардейский район Крыма, где произошла детонация на складе боеприпасов.

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