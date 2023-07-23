СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами белгородского села

Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов ВСУ с применением кассетных боеприпасов белгородского села Журавлевка и атаку беспилотников на Красногвардейский район Крыма, где произошла детонация на складе боеприпасов.
Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов ВСУ с применением кассетных боеприпасов белгородского села Журавлевка и атаку беспилотников на Красногвардейский район Крыма, где произошла детонация на складе боеприпасов.
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