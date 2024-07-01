Особый вид: исследователь раскрыл возможную природу инопланетян

Американский исследователь НЛО, автор нескольких книг Тревор Констебль был уверен, что инопланетяне, точнее — яркие огни, которые то и дело наблюдают в небе ученые и обычные люди, имеют земное происхождение.
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