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В петербургском метро женщина родила на станции во второй раз в истории

В петербургском метро женщина родила на станции во второй раз в истории

На станции метро «Горьковская» в Санкт-Петербурге женщина родила ребенка прямо на платформе. Это событие стало вторым подобным инцидентом за всю историю петербургского метро, сообщает пресс-служба метрополитена в Telegram-канале.

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