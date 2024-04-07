Сырский назначил проверку инициированной СБУ попытки вручения повестки журналисту

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил расследовать ситуацию с попыткой вручения повестки украинскому журналисту Евгению Шульгату, обнаружившему квартиру в Киеве стоимостью более $657 тыс.
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