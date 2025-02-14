«Дни героев» будут проходить в ямальских больницах каждую третью субботу месяца

В эти дни профосмотры и диспансеризацию смогут пройти участники СВО и их семьи. В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что на основе базовых тестов и анкетирования для каждого пациента подберут индивидуальную программу обследования.
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