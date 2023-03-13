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Байден: подлодки для Австралии не будут оснащены ядерным оружием

Байден: подлодки для Австралии не будут оснащены ядерным оружием

Президент США Джо Байден в ходе совместного выступления с лидерами Австралии и Великобритании - стран-партнеров США по AUKUS заявил, что подводные лодки, предназначенные для Австралии в рамках партнерства AUKUS, не будут оснащены ядерным оружием.

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