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Пегула о выступлении на итоговом: «Я была сама не своя, по мне жестко ударила комбинация длинного сезона и болезни»

Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала то, что проиграла все матчи на итоговом турнире – три в одиночке и три в паре с Кори Гауфф.

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