Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

25 подписчиков

Шон Мерфи дал интервью в преддверии Shanghai Masters 2024

Шон Мерфи дал интервью в преддверии Shanghai Masters 2024

Несмотря на отсутствие ярких результатов в предыдущем сезоне Шон Мерфи настроен позитивно в преддверии турнира Shanghai Masters 2024, который стартует в понедельник в Китае, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости и результаты Shanghai Masters 2024 Шон Мерфи готовится к важному сезону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх