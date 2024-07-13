Шон Мерфи дал интервью в преддверии Shanghai Masters 2024

Несмотря на отсутствие ярких результатов в предыдущем сезоне Шон Мерфи настроен позитивно в преддверии турнира Shanghai Masters 2024, который стартует в понедельник в Китае, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости и результаты Shanghai Masters 2024 Шон Мерфи готовится к важному сезону.