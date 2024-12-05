Новый год 2025: Какое животное станет символом года и что от него ожидать

2024 год Зеленого Деревянного Дракона подходит к концу, и совсем скоро наступит 2025 год. Согласно китайскому календарю, новый цикл символизирует не просто смену даты, а приход нового покровителя — Зеленой Деревянной Змеи.
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