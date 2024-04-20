Арт: Жвачка Бритни, зуб Леннона, вода из-под Уэста и другие безумные покупки фанатов кумиров

Быть одержимым фанатом– это значит любить свою звезду со всеми её достоинствами и недостатками. Любить не только голос, актёрскую игру или музыку, которую пищет звезда, не только её внешность, но и одежду, которую она носит, и слёзы, которые она льёт, и даже вырванный у кумира дырявый зуб или удаленный из почки камень.