ФАС разослала рекомендации о ценах на яйца по регионам страны

ФАС дала свои рекомендации российским субъектам, которые позволят сдержать цены на лоток яиц. Как стало известно из публикации на сайте Федеральной антимонопольной службы, ведомство инициировало отправление рекомендаций в российские субъекты для производителей куриных яиц, которые должны в дальнейшем сдержать цены на продукцию.
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