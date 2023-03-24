Битва НЛО в небе над Нюрнбергом в 1561 году. Массовые свидетельства

Многие из нас уверены, что феномен НЛО возник недавно, в сороковых годах прошлого века. Однако, существует подробно задокументированное событие, в котором описывается воздушный бой, случившийся в небе над немецким городом Нюрнберг в 1561 году.
Многие из нас уверены, что феномен НЛО возник недавно, в сороковых годах прошлого века. Однако, существует подробно задокументированное событие, в котором описывается воздушный бой, случившийся в небе над немецким городом Нюрнберг в 1561 году.
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