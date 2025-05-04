ТАСС: подразделения четырех бригад ВСУ в Сумской области несут большие потери

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Подразделения 21, 22, 61, 67-й отдельных механизированных бригад ВСУ в Сумской области несут существенные потери, а силы 36-й отдельной бригады морской пехоты утратили боеспособность.
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