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Президента попросили снять с должности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова

Президента попросили снять с должности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова

Аргументы недели Президента попросили снять с должности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова В Вологодской области жители требуют досрочной отставки губернатора.

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Комментарии
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ВГ
Виктор Горшков
Все нормально - процесс идет.Истина появится. Это лучше,чем жить в &quot;болоте&quot;Главное,чтобы не переросло в антагонизм.
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20 час.
ТГ
Татьяна Гусева
У меня друзья живут в Вологде, и никто не жалуется на Филимонова. Считают его нормальным руководителем. То, что он объявил сухой закон, то, в чём вообще проблема? Без алкоголя никак? Переезжайте туда, где пьют! А в Вологодской области останутся непьющие, которые думают о деле, а не о том, чтобы напиться и забыться.
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19 час.
ге
галина еличева
Все обиженные  жалобщики в Череповце живут.Германов не директор предприятия .Про сухой закон не надо лукавить это совсем не так,а уши и правда торчат и не чьи нибудь а Мордашова,как правильно замечено главного акционера,получающего самый большой доход от предприятия
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15 час.
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