Президента попросили снять с должности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова

ТГ

Татьяна Гусева

У меня друзья живут в Вологде, и никто не жалуется на Филимонова. Считают его нормальным руководителем. То, что он объявил сухой закон, то, в чём вообще проблема? Без алкоголя никак? Переезжайте туда, где пьют! А в Вологодской области останутся непьющие, которые думают о деле, а не о том, чтобы напиться и забыться.