Банк России примет решение по ставке - основные события 26 июля

В пятницу, 26 июля, совет директоров «Татнефти» рассмотрит создание филиала в Китае. Также в повестке заседания - обсуждение итогов исполнения бюджета «Татнефти» за первое полугодие 2024 года и утверждение бюджета на август 2024 года.