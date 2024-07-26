Банк России примет решение по ставке - основные события 26 июля

В пятницу, 26 июля, совет директоров «Татнефти» рассмотрит создание филиала в Китае. Также в повестке заседания - обсуждение итогов исполнения бюджета «Татнефти» за первое полугодие 2024 года и утверждение бюджета на август 2024 года.
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