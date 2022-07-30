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Клопп про АПЛ: «Арсенал» обыграл «Севилью» 6:0 – это впечатляет. Подтянутся «МЮ», «Челси», стал сильнее «Тоттенхэм». Сезон будет сложным»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о росте конкуренции в АПЛ. «Я видел, что «Арсенал» сегодня обыграл «Севилью» со счетом 6:0 [в товарищеском матче], это довольно впечатляющий результат.

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