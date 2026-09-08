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Снукерист.ру

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Ронни О’Салливан отказался от участия в крупном турнире после того, как его отправили в квалификацию

Ронни О’Салливан отказался от участия в крупном турнире после того, как его отправили в квалификацию

Семикратный Чемпион мира Ронни О’Салливан снялся с турнира International Championship 2026, сообщает metrouk Ронни О’Салливан в этом году не примет участия в Международном чемпионате (фото: metrouk)Семикратный Чемпион мира Ронни О’Салливан пропустит International Championship 2026 (Международный чемпионат) в Нанкине.

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