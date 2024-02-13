Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Высокотехнологичную медпомощь оказывают уже более 40 московских больниц Мэр Москвы Сергей Собянин через блог на своем сайте сегодня рассказал, как в рамках национального проекта «Здравоохранение» столица реализует крупнейшую программу модернизации медицинской инфраструктуры.
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