Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Высокотехнологичную медпомощь оказывают уже более 40 московских больниц Мэр Москвы Сергей Собянин через блог на своем сайте сегодня рассказал, как в рамках национального проекта «Здравоохранение» столица реализует крупнейшую программу модернизации медицинской инфраструктуры.