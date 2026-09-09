#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): На северо-востоке Харьковской области (Бурлукский участок фронта, куда ВСУ стягивали резервы ещё со времён боёв за Купянск) российские войска укрепляют возникший там «котел», в котором оказались более 2 тыс.