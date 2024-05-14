Юрист Федореев: с игроком, которого заменил близнец, могут разорвать контракт

Спортивный юрист Валерий Федореев прокомментировал курьезный случай из чемпионата Румынии, где местные СМИ сообщили о выступлениях за бухарестское "Динамо" брата-близнеца заявленного за команду Эдгарда Иэ.
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