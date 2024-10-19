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«Ребята готовы вернуться в тыл». Украинский депутат предупредил о зреющем бунте в ВСУ из-за захвата собора в Черкассах

«Ребята готовы вернуться в тыл». Украинский депутат предупредил о зреющем бунте в ВСУ из-за захвата собора в Черкассах

Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы сложить оружие из-за захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора в Черкассах — крупнейшего храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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Комментарии
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Влад Владимиров
Ситуация здесь развивается точь в точь по анекдотическому ходу. Ну, типа, их же национальной присказки: &quot;не было печали-купила баба порося&quot;... Хохлы, похоже, там не вняли сразу, что нельзя глумится над народом... Теперь видно, что национальное развлечение у них все эти их тупые &quot;пляски на граблях&quot;...
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