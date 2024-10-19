«Ребята готовы вернуться в тыл». Украинский депутат предупредил о зреющем бунте в ВСУ из-за захвата собора в Черкассах

Влад Владимиров

Ситуация здесь развивается точь в точь по анекдотическому ходу. Ну, типа, их же национальной присказки: "не было печали-купила баба порося"... Хохлы, похоже, там не вняли сразу, что нельзя глумится над народом... Теперь видно, что национальное развлечение у них все эти их тупые "пляски на граблях"...