К Свердловской области приближаются дожди и холод

Дожди принесёт новый холодный фронтТёплая погода в Свердловской области скоро закончится. Как пишет в своём Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин, ещё вчера, 21 октября, в Екатеринбурге воздух прогрелся днём до +7,6 градусов, а среднесуточная температура в +4,3 градуса на 3,4 градуса превысила норму.